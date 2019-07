Ayuntamiento de Guaymas paga 3 mdp por demandas laborales

GUAYMAS, Sonora.- Alrededor de 3 millones de pesos ha gastado el Ayuntamiento de Guaymas en el pago de demandas laborales interpuestas durante el trienio que encabeza Sara Valle Dessens y anteriores, reveló la tesorera municipal.



Célida Botello Navarro, en conferencia de prensa, informó que el Municipio enfrenta 109 demandas, de las cuales algunas están en laudos ejecutoriados, otras ya fueron finiquitadas y también ha habido desistimientos.



Indicó que en cada una de las demandas que han liquidado, han procurado no llevar a cabo ningún convenio para pagar en una sola exhibición el monto acordado y con ello evitar que aumente el pasivo.



"Tenemos 109 demandas, aunque hay algunas que no nos han notificado, no tengo a la mano cuántas de ellas hemos pagado hasta el momento, pero se han destinado 3 millones de pesos en los pagos", puntualizó.



Aunado a lo anterior, dijo, han pagado más de 2.5 millones pesos a los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicios del Ayuntamiento y tienen al corriente los pagos con la empresa Promotora Ambiental S. A., encargada de la recolección de basura y otras cuentas.



"Las calificadoras internacionales ‘Standard & Poors’ y ‘Fitch’ determinaron que las finanzas del Municipio son estables gracias al manejo escrupuloso de los ingresos y egresos, y la reducción de su deuda pública en un 5%", resaltó.



Botello Navarro recordó que también lograron saldar la deuda con Mifel, pagar los aguinaldos con recursos propios y han cumplido puntualmente con el depósito de la nómina de cerca de mil 300 trabajadores, por los pagos de impuestos que ha realizado la ciudadanía guaymense.