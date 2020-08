¡Ayúdale! "Luisito" necesita sangre A+ en HIES

HERMOSILLO, Sonora.- Por falta de sangre, el pequeño Luis Gastelum Arvayo no ha sido operado del pie equinovaro con el que nació, cirugía que es urgente.

Luz Gastelum, tía del menor, comentó que desde hace más de una semana que están buscando donadores de sangre A+, pero hasta la fecha nadie ha querido hacer el favor.

“Yo quise donar sangre pero a lo último no me lo permitieron y ya no hay nadie más con ese tipo de sangre, nosotros creemos que la gente no viene a donar sangre porque tienen miedo de venir al hospital.

“Nos urgen donadores porque la operación se necesita hacer y en cuanto venga un donador nos reprogramarán la cirugía y es lo que queremos porque el niño está muy chiquito”, añadió.

El menor de tan sólo tres meses de edad, nació con pie equinovaro, condición donde uno o ambos pues están doblados hacia adentro, y Luis nació con los dos pies así, por lo que mientras más rápido se haga la cirugía es mejor.

Para apoyar al pequeño puede acudir al bando de sangre del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) con el número de expediente 158727, con el nombre de recién nacido Gastelum Arvayo.

DATOS:

•Se solicita tipo de sangre A+.

•Donar en el bando de sangre del HIES.

•Número de expediente 158727 con el nombre de recién nacido Gastelum Arvayo.

•Para comunicarse con la familia puede marcar al teléfono 6624460846 y 6621806665.