¡Ayuda a Kenji! Menor sufre síndrome inflamatorio post Covid

HERMOSILLO, Sonora.- Con solo 1 año 7 meses, Kenji ha logrado sobrevivir a una cardiopatía congénita, al Covid-19 y un Síndrome Inflamatorio Multisistémico Post Covid, el cual casi le arranca la vida el pasado 3 de febrero, pero gracias sus ganas de salir adelante y el amor de sus padres, hoy Kenji está de nuevo con su familia.

Me siento muy feliz, porque lo tuvimos casi al borde de perderlo y ahorita ya corre, ya juega, ya se ríe, ya reclama, es un milagro mi niño y la verdad tenerlo conmigo en estos momentos es como un sueño para mí", comentó Aidee Cabañas Gutiérrez, madre del pequeño.

"Él tiene un soplo en el corazón el cual le identificaron a los 6 meses, ya fue operado por un anillo vascular el año pasado y en enero él tuvo Covid-19, luego de que sucedió todo eso, nosotros pensamos que ya había pasado lo más grave, pero luego vino esta enfermedad", contó.

A exactas 4 semanas de que habían sido dados de alta por el virus, Kenji comenzó de nuevo a desarrollar fiebre y dolor de cuerpo, siendo estas las primeras alertas del síndrome.

Al principio, los doctores pensaron que los síntomas se debían a una amigdalitis, pero la intuición de Aidee le dijo que había algo más que lastimaba el cuerpo de su hijo y gracias a su insistencia, fue que logró salvarle la vida al pequeño.

"Aún cuando me dijeron que era amigdalitis yo no lo veía bien, lo veía peor y por eso lo lleve a urgencias en el Cima, le comente al doctor que nos atendió todo lo que había pasado y al revisarlo, el me dijo que tenía que ingresarlo al hospital para hidratarlo y hacer otros estudios", recordó.

"En ese momento ya Kenji tenía taquicardia de 170, presión de 140, signos vitales muy mal, tuvo una convulsión, lo revirtieron, y nos dijeron que tenían que dejarlo internado, que estaba muy mal y que con este síndrome, si no lo atendían rápido, antes de cinco días, podía morirse", manifestó.

Gracias al tratamiento de los doctores del lugar, el pequeño comenzó a recuperarse y afortunadamente ya fue dado de alta, no obstante, la enfermedad le dejó inflamación en el lado derecho del corazón, falta de fuerza cardíaca y posible daño renal.

Por si fuera poco, la cuenta de los padres se elevó a más de 500 mil pesos, los cuales continúan pagando, aunque más tranquilos al saber que su pequeño está saliendo adelante.

"El dinero lo vamos a pagar, estamos haciendo actividades y sabemos que es una suma importante, pero la verdad, ver a mi hijo feliz y bien no tiene precio", dijo.

"Aún así claro que necesitamos el apoyo para lograrlo, porque Kenji va a seguir requiriendo revisiones, análisis, pruebas y con todo el favor de Dios, a sus cinco años podrá ser operado también de su soplo", comentó ilusionada.

Todas las personas que deseen apoyar a Kenji, pueden comunicarse con sus papás a los teléfonos 6621340184, 6622761267 o al 6622761403.

De igual forma, pueden apoyarlos por medio de transferencias bancarias, a las cuentas que ambos han compartido en diferentes redes.



¿Dónde puedo depositar?

CTA BANAMEX:5204 1657 1154 9190clabe: 002020701080174712Nombre: Carlos Antonio Cabañas Gutiérrez