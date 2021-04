¡Ayuda! Luis Alexander pierde visión al 100% en ojo derecho; madre inicia colecta

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a una malformación congénita, Luis Alexander, de un año 8 meses de edad, ha perdido la visión de su ojo derecho a un 100%, situación que ha afectado su vida y desarrollo, desde que tenía 6 meses de edad.

Sissi Miroslava, madre del pequeño, explicó que empezó a notar el problema de su hijo cuando este tenía aproximadamente 6 meses, debido a que el pequeño batallaba para enfocar la mirada o incluso sufría ciertos tropiezos durante el gateo.

Inmediatamente, contó, buscó a su médico familiar para exponer el problema del menor, pero el doctor le dijo que no le tomara importancia, ya que era algo que se iba a ir normalizando con el tiempo.

Desafortunadamente, la situación no fue así, siendo varios meses después cuando un oftalmólogo pediatra resolvió las dudas de Miroslava y reveló el verdadero diagnóstico de su hijo.

"Desde los 6 meses al niño se le empezó a ir el ojo o chocaba con cosas, yo lo llevé con el médico familiar y me dijo que eso se iba a recuperar solo, que era normal en los niños, que lo llevará hasta los dos años", relató.

"Yo la verdad no me sentía convencida porque veía que no mejoraba y cada vez se veía peor, fue entonces que me anime a llevarlo con un oftalmólogo pediatra particular, y el me dijo que tenía una catarata congénita", expuso.

Para poder evitar que el problema avance, Luis Alexander requiere una operación especial, que tiene un costo de entre 20 a 40 mil pesos, dependiendo de las necesidades que puedan surgir durante la cirugía.

Por esa razón, Sissi ha comenzado a realizar diferentes actividades para poder juntar el monto lo más pronto posible, y que de esa manera su hijo logre recuperar la visión en la medida que sea posible.

"El doctor que lo atiende en este momento me comentó que, como Alexander está muy pequeño, si hay esperanza de que recupere su vista, al menos en cierto grado, todo dependerá de cómo evolucione su recuperación", dijo.

"Mi sueño obviamente es que él esté bien, que pueda ver y este problema no lo afecte a futuro", manifestó.

Miroslava pide a la sociedad que se tiente el corazón y le ayuden a ofrecerle un mejor futuro a su hijo, ya que aún hay posibilidad de recuperar su vista y que no tenga problemas a futuro.

¿Cómo puedo ayudar a Luis Alexander?

Pueden comunicarse al teléfono 6623501146, donde se les informará de las diferentes actividades que hay vigentes.