Avanzan Mayos y Chavalones a semifinales de Liga Sabatina HMO

Los equipos de Mayos de Briones y Chavalones se instalaron en las semifinales de la Liga de Beisbol Sabatina HMO, luego de barrer sus series de playoffs ante Aztecas e IOSupport, respectivamente.

La Tribu se impuso por blanqueada de 8-0 en el segundo juego de su serie, en duelo que Nolan Córdova ganó como lanzador después de registrar 2 hits, 0 carreras, 1 base por bolas y 2 ponches en cuatro entradas y un tercio de labor.

La derrota se quedó en manos de Gerardo Reyna, quien admitió 4 imparables y 4 anotaciones en dos innings y un tercio como abridor; regaló 3 pasaportes y abanicó al mismo número de rivales.

A la ofensiva, Ranulfo Córdova se quedó cerca de batear el ciclo luego de conectar sencillo, doblete y cuadrangular en cinco turnos; mientras que Jesús Muñoz se fue de 4-3, Gladen Bracamontes de 4-2, Lauro Cruz de 3-2 y Eleazar Luna de 4-2. Por los caídos nadie repitió de hit.

Los Chavalones también barrieron a IOSupport, tras derrotarlos 9-2 en su segundo compromiso, donde Brandon Huez de 4-2, Bryan Juzaino de 4-3, Fernando Lerma de 4-2 y Manuel Lerma de 4-3 comandaron la ofensiva ganadora.

Por los derrotados los mejores bateadores fueron Elías Camargo de 4-2 y Luis Lucero de 3-2.

En otros resultados, Tigres del Sindicato LEAR doblegó 17-6 a Padres-Fivi para igualar la serie a una victoria por bando; al igual que lo consiguió Taquería San José tras imponerse 9-0 a Toros HB.

PLAYOFFS

Mayos (2-0) vs. Aztecas (0-2)

Chavalones (2-0) vs. IOSupport (0-2)

Tigres (1-1) vs. Padres (1-1)

T. San José (1-1) vs. Toros HB (1-1)