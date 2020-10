Avanza la participación de la mujer en la política

HERMOSILLO.- Hace casi 70 años la participación de la mujer en la vida pública era casi nula; el derecho al voto para la mujer mexicana llegó el 17 de octubre de 1953 y fue en las elecciones de 1955 cuando por primera vez las mujeres sonorenses pudieron votar y ser votadas.

En Sonora después de la lucha de diversas mujeres organizadas y algunas solicitudes al Congreso del Estado, fue hasta 1955 en la elección para Gobernador cuando las mujeres salieron por primera vez a las urnas.

La señora Gloria Galindo fue una de las primeras mujeres sonorenses en votar, y desde esas elecciones de 1955 no ha dejado de ir durante cada elección a las urnas a ejercer su derecho a elegir a los gobernantes.

Aunque desde joven le interesó la política, no fue hasta que tuvo 23 años que pudo participar como votante; nunca le interesó ocupar un cargo de elección, pero desde sus filas de organización política de mujeres ha visto llegar al poder a diputadas, presidentas municipales, senadoras y hasta una gobernadora.

En 1952 cuando Adolfo Ruiz Cortines era candidato, empezaban a escuchar los nombres de los candidatos y se preguntaban ¿por qué los hombres pueden votar y las mujeres no?



Participaban sólo los hombres y me acuerdo que le preguntaba a mi mamá ‘¿por que no vas a votar?’, y me decía ‘las mujeres no podemos’. Antes veíamos la política hecha para el hombre”, platicó.