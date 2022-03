Autos chocolate: ¿Qué documentos necesito para regularizar el auto y cuánto costará?

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la salida de las agencias aduanales de la regularización de vehículos entró un nuevo esquema para la legalización de los autos chocolates y tendrá un pago único de 2 mil 500 pesos.

Gamaliel Cañedo, líder de Odepafa, explicó que en este nuevo decreto no es necesario que el vehículo cuente con la carta de no robo que otorga la Fiscalía y es suficiente con que el ciudadano entregue la manifestación de decir la verdad.

“En el nuevo decreto no dice que se necesita la carta de no robo, porque en la carta de manifestación aquí dice que no cuenta con reporte de robo, que no está relacionado con algún delito, has de cuenta que la gente va a firmar eso diciendo que es su vehículo, se va a confiar en la declaración de la gente”, explicó.

¿Cuánto costará regularizar autos chocolate?

El costo del trámite para regularización de autos chocolate no será mayor a dos mil 500 pesos en el estado, afirmó el gobernador Alfonso Durazo.

Luego de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación donde se indica que para este trámite se quitarán la figura de agentes aduanales, el gobernador señaló que en el Estado el trámite no sobrepasará el costo que originalmente se anunció.

He dado instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que por parte del estado no haya cargos de este trámite de tal manera que podamos quedarnos en los dos mil 500 pesos o dos mil 600 pesos", dijo.

Los lugares donde se podrá realizar este trámite serán Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas y Obregón.

Amplían decreto para la regularización de autos chocolate

El decreto para la regularización de carros ilegales se amplió al 20 de septiembre cuando el anterior finalizaba el 20 de julio.

“También se amplió que se va a abrir en Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón para que la gente pueda regularizar sus vehículos, por parte del Repuve. En el decreto dice que deben de presentar la manifestación de decir verdad en un formato que viene aquí en el decreto”, dijo.

¿Qué documentos se necesitan para regularizar un carro "chocolate"?

Los interesados al momento de la regularización deben de llevar documentos como el título, comprobante de domicilio, identificación, fotos de carro para que el trámite sea más rápido y se eviten la pena de echar vueltas.

Aún falta que el gobierno dé a conocer el número de cuenta para realizar el depósito, la ubicación de las ventanillas que recibirán los documentos ya que el nuevo decreto es reciente. Para resolver cualquier duda puede comunicarse al 6621811701 con Gamaliel Cañedo.