Aumentan quejas contra aerolíneas en el Estado

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los primeros siete meses de 2019, las quejas en contra del servicio de las aerolíneas que operan en Sonora casi alcanzaron el 77% de las que se registraron en total en 2018 y 2017, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a los que tuvo acceso EL IMPARCIAL.



Del1 enero al 5 de agosto de este año, la Profeco ha recibido 33 quejas de la entidad; de las cuales once han sido concluidas, 10 concluidas por audiencia de conciliación, ocho conciliadas y dos no conciliadas.



Los datos de la Procuraduría indican que en 2017 se recibieron 40 quejas en la entidad, mientras que en 2018 se registraron 43 con un porcentaje de conciliación del 71 y 68% respectivamente.



Los principales motivos de reclamación este año, de acuerdo con Profeco, son: "Negativa a la entrega, negativa a la entrega del producto o servicio y producto o servicio equivocado".



LAS AEROLÍNEAS



En lo que va de 2019 la aerolínea Interjet encabeza el "top 10" de Profeco en Sonora en número de quejas con 16, le sigue Volaris con ocho y Viva Aerobús con cuatro.



El registro indica que durante 2017 y 2018 fue Volaris quien ocupó el primer lugar con 13 y 17 quejas respectivamente, mientras que Aeroméxico se mantuvo en un segundo lugar con doce y ocho quejas durante ese periodo.



Interjet en 2017 ocupó el tercer lugar con siete quejas y en 2018 el cuarto con cinco, después de Viva Aerobús que registró ocho ese año.