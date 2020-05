Aumentan casos positivos de Covid-19 en niñas y niños en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.-Aunque los casos pediátricos de Covid-19 en el estado representan solo el 1.2% del total de contagios registrados, estos han crecido rápidamente en los últimos días, por lo que es importante seguir resguardando a las niñas y niños en sus hogares, destacó Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades.

Explicó que durante el primer mes de la epidemia no se tuvieron casos, mientras que a partir del 19 de abril y hasta el 2 de mayo se registró un solo caso, pero desde esa fecha se han agregado seis infantes, menores de 15 años de edad, al registro de pacientes Covid.

Álvarez Hernández expuso que aun cuando se trata de casos moderados o leves y de rápida recuperación, estos se convierten en potenciales transmisores a otros miembros de sus familias.

Ellos se convierten en sujetos que contagian a sus familiares, y por supuesto no es un tema menor que olvidemos o que pensemos que los niños no van estar en riesgo, ellos están igual que nosotros en riego, y ellos se convierten también involuntariamente en fuentes de contagio, así como ha crecido en la carga de la población también ha crecido en los niños, entonces en los últimos 10 días hemos tenido ya seis casos pediátricos, y esto es un dato importante”, indicó.

Con las 49 defunciones registradas en Sonora, la letalidad alcanza un 8.3%, esto es por debajo de la media nacional que es de 9.9%, por lo que Sonora se ubica en la vigésima primera posición nacional en este rubro.

En Sonora han fallecido 18 personas que tenían menos de 60 años, por lo que la letalidad dentro de este grupo es de 3.6%, mientras que en pacientes mayores de esta edad se han registrado 31 decesos, que representan una letalidad del 31%, lo que exige un mayor cuidado con ellos, especialmente si tienen comorbilidades.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades llamó a la población a no relajar las medidas de prevención y de distanciamiento social, ya que Sonora atraviesa por la etapa de mayor riesgo de contagios, y solo si la población acata las recomendaciones y permanece en sus casas, se podrá dar un regreso gradual a las actividades no esenciales.

“No hay nada qué ocultar, es un escenario de riesgo, y es como se señaló en la rueda de prensa del sábado: es la Etapa Crítica de Protección Máxima, si lo hacemos bien, si 75% de nosotros se mantiene resguardado en casa es probable que se pueda hacer la reapertura gradual de actividades no esenciales, pero es fundamental que entendamos este mensaje, es una invitación, ya no sé cómo decirlo, es un exhorto para que la comunidad nos ayude, es evidente que cada vez es más difícil para todos, pero también ha aumentado la actividad no esencial, restaurantes, vehículos en calle, y eso evidentemente facilita la transmisión y riesgo de contagios, entonces jalemos parejo, es un último esfuerzo para que después podamos gradual y progresivamente salir”, señaló.