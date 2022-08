Aumentan casos de varicela en el Estado

HERMOSILLO, Sonora.- Los casos de varicela han crecido más del 130% tanto en el Estado como a nivel nacional, lo que podría deberse principalmente a la reactivación escolar y a las actividades sociales, señalaron infectólogos de Hermosillo.

Recordemos que el año pasado y el año anterior a ese, no había tanta reactivación social, y aparte los niños no iban a la escuela”, mencionó el médico internista y experto en infectología, Jesús Sánchez Colín, “algunas escuelas eran híbridas, pero muchas no, y las que daban clases tenían mucha precaución en los cuidados. “Por la forma de transmisión de este padecimiento, es hasta esperado que hayan aumentado los casos ahora que la población se ha relajado en las medidas contra el Covid-19, y no se encuentra en aislamiento, ya que antes no había tanto contacto entre personas y niños, principalmente, que es donde suele presentarse”, dijo.