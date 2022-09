Aumentan casos de dengue en pueblos de la etnia Guarijíos

ÁLAMOS.- El dengue sigue ganando terreno en las comunidades de la etnia Guarijíos, y suman cuatro localidades con problemas serios por esta enfermedad, manifestó vía telefónica Héctor Zaila Enríquez.

El vocero de la etnia precisó que son unos 39 casos de dengue los que se registran en los poblados de está tribu y se concentran en las comunidades de Mesa Colorada, Mochibampo, Makurawe y San José.

Algunos poblados que están ubicados cerca de los arroyos son los que han registrado casos, a diferencia de las comunidades altas como Los Estrados, mencionó.

Lourdes Bringas, directora de Salud Municipal en Álamos, confirmó que el dengue llegó a algunas comunidades de la etnia guarijío, por lo que continúan con las acciones para combatir la enfermedad, como jornadas de fumigación y descacharre.

Para combatir el dengue es importante que la ciudadanía colabore manteniendo limpios sus patios, exhortó, de lo contrario no se tendrán avances.

No podemos exigir tantoa vectores, si no tenemos limpio nuestros patios, de qué nos sirve que fumiguen si no tenemos limpio el patio”, subrayó.