Aumenta número de municipios con casos de Covid-19 en Sonora

HERMOSILLO.-En los últimos días se ha confirmado por lo menos un caso de Covid-19 en tres municipios que antes no presentaba registros de la enfermedad, expresó Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades.

Esta semana, dijo, Santa Ana, Cananea y Cumpas son de los municipios que se agregan a la lista de aquellos que ya cuentan con al menos un caso por Covid-19, por lo que, a la fecha, 28 por ciento de los municipios de la entidad ya cuentan con casos de esta enfermedad.

Se ha incrementado el número de municipios que tienen casos, ya en este momento el 28 por ciento de los municipios del estado de Sonora, es decir, 20, tienen al menos un caso registrado, lo que también habla de la diseminación lenta del virus”, expresó.

De los 485 casos registrados en Sonora, explicó, 342 pacientes han sido casos ambulatorios, lo que representa el 70.5 por ciento; 61 personas se han recuperado totalmente, es decir, el 12.6 por ciento; 12 personas se encuentran hospitalizadas en condiciones estables y 25 pacientes presentan condiciones graves.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades explicó que es importante que los ciudadanos continúen con las medidas sanitarias que se han implementado como el lavado frecuente de manos, ya que la higiene ayuda a que haya menos casos de infecciones respiratorias, diarreas, y otras enfermedades, no solo contagios por Covid-19.

“Yo sí creo que las medidas de contingencia sanitaria, ojalá y no me equivoque, se van a convertir en nuevas formas, nuevos estilos de vida, creo que entenderemos que en el futuro, si tenemos una gripe, un cuadro respiratorio, lo que tenemos que hacer es usar nuestro cubrebocas, tomarnos la temperatura, no acudir a trabajar”, comentó.