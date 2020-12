Aumenta gente en las calles por las compras navideñas

HERMOSILLO.- Las compras de Navidad ya se ven reflejadas en el incremento de personas en las calles de algunas de las principales ciudades del Estado, donde las aglomeraciones son un reto para las medidas preventivas que se siguen ante la contingencia sanitaria por Covid-19.

En Nogales, desde la semana pasada hay una gran movilidad de personas en la vía pública por compras navideñas, lo cual ha generado un repunte en las ventas, según el dirigente del sector comercial, quien considera que el cierre fronterizo ha beneficiado.

En la avenida Obregón y todas las áreas comerciales del Centro y Sur de la ciudad se observa desde los primeros días del mes una gran cantidad de personas realizando compras en los distintos comercios, mientras en las calles hay mucho tráfico.

Misma complejidad en las vialidades de la zona Greco y bulevar 2000, donde también se ve mucha movilidad en los comercios.

En un sondeo las personas señalaron que estaban haciendo algunas compras como preparativos para las fiestas navideñas, desde regalos para sus seres queridos hasta los alimentos para la cena de Navidad.

Alfredo Lara Villegas, líder de la Asociación de Comerciantes, señaló que se está presentando un repunte en las ventas de los negocios y que se ha beneficiado aún más con el cierre del cruce fronterizo.

“En comparación a meses pasados sí hemos tenido un repunte en ventas y es un aliciente para seguir trabajando, ya que todavía estamos en contingencia sanitaria y la economía aún no se normaliza”, dijo

Lara Villegas indicó que el sector comercial está aplicando las recomendaciones de la Secretaría de Salud y con los protocolos ya establecidos están cuidando a los clientes para evitar los contagios de Covid-19.

“Yo bajé a comprar los regalos para mis dos hijos porque ya para la otra semana (ésta) seguramente no habrá mucho qué escoger, entonces me estoy preparando con anticipación”, Co,mentó, Rocío Ayala Martínez, Ciudadana nogalense.

La zona comercial de Navojoa ha recibido más gente durante este mes.

MÁS CLIENTES

En Cajeme, la mayoría de los establecimientos comerciales ubicados en el primer cuadro de Ciudad Obregón también muestra un incremento en la clientela, y todos aparentemente siguen protocolos de seguridad contra Covid-19.

Con el aumento de personas en las calles del Centro de la ciudad y los pasillos del Mercado Municipal por fechas decembrinas, muchos comercios olvidaron seguir los filtros a las entradas de sus locales y aunque la mayoría de las personas usan cubrebocas, es la única medida de protección que siguen.

Ana Margarita Lara Alcaraz, comerciante, platicó que en comparación con otros años la afluencia de personas realizando compras navideñas es muy poca y que aunque hay presencia sólo adquieren lo indispensable y cosas mínimas.

En cuanto al cumplimiento de medidas de seguridad contra Covid-19, señaló que al menos las personas que visitan su puesto sí cumplen y que ella también adecuó el lugar para seguir los protocolos de salud.

La mayoría trae cubrebocas, sí cumple, toma la distancia, se queda detrás de la mampara, pero tenemos que entender que tenemos que aprender a vivir con el virus”, comentó.

“Como uno está acostumbrado a las ventas en diciembre no se compara para nada esta temporada, pero esperamos que se componga; la mayoría trae cubrebocas, sí cumple, toma la distancia, se queda detrás de la mampara, pero tenemos que entender que tenemos que aprender a vivir con el virus”, detalló.

“La gente puede venir segura a realizar sus compras, nosotros como comerciantes nos hemos preocupado mucho por tener todas las medidas sanitarias que nos ha establecido el sector salud”, comentó Alfredo Lara Villegas, Comerciante nogalense.

Alicia Valenzuela, cliente que no portaba cubrebocas, al ser cuestionada sobre la razón manifestó que es muy incómodo portarlo todo el día y que le genera problemas en la piel.

Elsa Zayas, compartió que siente que a los comercios no les importa prevenir posibles brotes de Covid-19, ya que no siguen correctamente las medidas contra esta enfermedad.

“Los tapetes están todos secos, en su mayoría, la gente se quita el cubrebocas a cada rato... por ejemplo, ayer fui a una tienda y el que tomaba la temperatura ni se fijaba en lo que salía en el termómetro, entonces da igual que la tomen o no”, comentó.

ES UN RIESGO

Como algo riesgoso calificaron locatarios y ciudadanos navojoenses el aumento de la afluencia de personas en comercios y el Centro de la ciudad.

Rosaura Cantú Muñoz, residente de la colonia Jacarandas, manifestó que las compras navideñas no son una prioridad, por lo que las autoridades municipales deben restringir el aforo de personas en establecimientos.

“Yo vengo al Centro a hacer compras de productos de primera necesidad, pero al ver tanta gente me sorprendí, no hace caso la gente, ahí están todos amontonados y las autoridades no hacen nada”.

Ricardo Castellanos, locatario del Mercado Municipal, dijo que aunque desean aumentar sus ventas, primero se debe de cuidar la salud por lo que pidió a las personas cumplir con las medidas sanitarias.

“Si vemos mucha más gente, pero también vemos que si traen su cubrebocas, esto nos beneficia porque esperamos aumentar las ventas, pero primero está la salud y pedimos que todo se haga en orden y con las medidas sanitarias requeridas”.

“Desde hace unos días se ve mucha mayor afluencia de personas en el Centro de la ciudad, gente que está haciendo sus compras y les pedimos por favor que se cuiden y cumplan con las medidas de salud para evitar contagios”.