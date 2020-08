Atraviesan los taxistas por un difícil momento

Aunque no en todos los municipios impacta de igual manera, el gremio de los taxistas es uno de los afectados tras el confinamiento que originó la contingencia sanitaria de Covid-19, ya que sus clientes bajaron de manera considerable.

En los últimos días y tras varios meses malos, reconocieron, empiezan a ver “luz” y a notar mejoría en sus ingresos con la reactivación gradual de la economía, lo que ha propiciado un mayor número de personas en las calles.

José Carmen Barrón, quien trabaja a pocos metros de la garita en Agua Prieta, indicó que desde hace varios meses disminuyó considerablemente la clientela, que debido a su sitio, son principalmente personas que salen de Estados Unidos.

“Yo pienso que bajó; ahorita estamos como un 50%, en los días de confinamiento y todo eso, se fue más abajo todavía”, expresó el taxista con 10 años en el oficio.

Como todo mundo, comentó, han pasado días difíciles, ya que lo poco que obtienen de su trabajo es apenas suficiente para costear el combustible, las refacciones de los automóviles y llevar comida a casa.

“Nosotros esperamos que no baje el trabajo... si nos mantenemos así, nos conformamos con eso. Nada más que no baje más y que permitan la entrada a Estados Unidos de la gente, eso nos permite tener un poco de ingresos más”, expresó.

En Nogales en un principio les pegó fuerte, llegando a bajar los servicios hasta en un 80%, pero hoy día ya casi se recupera totalmente, expresó Francisco Mendívil Figueroa, presidente de Taxi Amigo.

“La primera semana, bajó en un 80%, la siguiente semana un 60% y después se mantuvo en un 50%; ahorita estamos en un 90, 95% de lo que teníamos antes”, platicó.

El titular de la cadena de taxis expuso que ciertamente algunos choferes dejaron de trabajar pero por prevención, al padecer de cuestiones como obesidad o problemas de salud.

Mendívil Figueroa añadió que de los aproximadamente 180 choferes hubo unos 15 que se infectaron con Covid-19, pero solamente uno de ellos permaneció delicado y lamentablemente uno más perdió la vida.

BUENAS Y MALAS

No todo es malo en la actual contingencia, y pese a que el Covid-19 causó estragos en la economía de los 116 choferes y los seis operadores de Radio Taxis Los Tigres en Guaymas, esto los unió más como familia para enfrentar la crisis y la enfermedad de quienes se contagiaron.

El representante de la organización de taxis en el municipio porteño, Manuel Sosa Fernández, señaló que en marzo, al iniciar la pandemia por coronavirus, los servicios de alquiler se redujeron hasta en un 50%, pero al aumentar el número de casos confirmados cayó en un 60%.

Aunado a eso, indicó, las autoridades municipales impusieron protocolos sanitarios en los que debían trasladar hasta dos personas a la vez por caminos alternos por estar obstruidas las vialidades principales.

“Nos ha ido muy mal como a todos, y hasta ahora llevamos cinco contagios, uno de ellos aún convalece en su casa, pero eso nos ha unido más como familia, porque mientras nuestros compañeros se recuperan, entre todos aportamos cierta cantidad para que puedan subsistir en su hogar”, externó.

Hoy en día, dijo, la demanda en los taxis se ha normalizado en un 70%, y esperan que en las próximas semanas, los servicios se normalicen.

DURO GOLPE

En Cajeme el gremio de los taxistas ha sentido un fuerte impacto en su economía durante los meses de la pandemia.

Los cerca de 100 taxistas pertenecientes a la Fundación Madrazo en Cajeme se la han visto “negras” para sobrevivir en los últimos cuatro meses, pues el pasaje disminuyó hasta en un 80%, indicó Adolfo Arias.

El coordinador estatal del transporte público enlace taxistas de esa fundación, manifestó que todas las unidades están trabajando, pero que también han buscado dedicarse a otras cosas, como entrega de comida a domicilio para restaurantes, para tener cómo obtener mayores ingresos.

Tienen esperanza en que todo pasará pronto, resaltó, y esperan que en un par de meses esta situación sólo sea un mal recuerdo.

Enriqueta Rodríguez Medina, presidenta de la Unión de Auténticos Choferes del Municipio de Cajeme A. C., recordó que desde el mes de marzo la demanda comenzó a la baja, así como sus ingresos.

“Apenas ahorita todo se está nivelado, pero se tuvo que parar todo; no hay gente y no hay trabajo para los taxistas, batallamos mucho porque no dejan subir más que a una persona, no sale ni para el gas, a veces autorizan dos, a veces tres”, comentó.

De los 169 concesionarios con los que cuenta la Unión, el 90% se paró, dijo, y apenas están en reactivación siguiendo medidas como el uso del cubrebocas, gel antibacterial, guantes y demás.



BAJA DEMANDA

Nada bien la están pasando los taxistas en Navojoa pues son ya tres meses en los que los servicios disminuyeron por la contingencia sanitaria, lamentó Ramón Talamante.

El dirigente de los Concesionarios de Taxis indicó que la demanda por el servicio bajó 85% durante los últimos meses comparado con el último trimestre de 2019.

“No, pues sí nos está pegando muy duro, ya con el semáforo en naranja podemos trabajar más, pero todavía no nos recuperamos”, expresó.

De 164 carros que integran la flotilla de taxis, sólo 50 están circulando, apuntó, el resto decidió parar labores y buscar otras fuentes de ingresos, pues no han recibido apoyos de Gobierno.

“No hemos recibido ningún tipo de apoyo, pero sí sería bueno porque lo ocupamos”, dijo, “por ejemplo no pagar impuesto de placas por mientras pasa la pandemia”.