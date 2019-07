Aseguran que tienen dos meses sin agua en Jitonhueca

ETCHOJOA, Sonora.- Habitantes de la comunidad de Jitonhueca, municipio de Etchojoa, manifestaron que tienen dos meses sin agua, por lo que acudieron al Palacio Municipal para pedir a las autoridades resuelvan el problema.



Marcelo Aguilar, residente de dicha localidad, dijo que consiguen agua en comunidades aledañas, pero algunos no tienen en que ir.



"Pedimos que nos resuelvan ese problema porque ya es mucho tiempo y no podemos seguir así", expresó.



Indicó que en Jitonhueca habitan mil 100 personas y pese a que pagan el servicio de agua potable no la tienen ni en calidad ni cantidad.



Yolanda Apodaca, una de las afectadas, lamentó la situación que ha orillado a los pobladores a buscar el agua en otras comunidades.



"Estamos desesperados, queremos que al menos mientras se resuelve el problema nos lleven agua en pipas", añadió.



Octavio Sandoval, secretario municipal de Etchojoa, explicó que el sistema de conducción de agua potable de la comunidad está colapsado y por el momento no pueden aplicar recursos económicos.