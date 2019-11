Asegura SSP Sonora no fue informada sobre amenazas del crimen organizado

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) no fue informada que Sonora estuvo bajo amenaza de ataques por parte de la delincuencia organizada para lograr liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, indicó el titular, David Anaya Cooley.

No lo tengo registrado, no lo informaron así. Creo que pudiera haber una ausencia de la información completa en ello, porque así también me lo mostraron quienes en su competencia deberían tener esa información; es decir, no me la dieron como tal, como cierta esa situación (SIC)”, dijo.