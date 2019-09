Asegura Elia tener el don de la medicina espiritual

NAVOJOA, Sonora.- Un don especial es el que dice tener Elia del Carmen Padilla Valdez, de 68 años de edad, quien practica la medicina espiritual en la comunidad de El Dátil.



"A los 8 años descubrí que tengo un don especial, sentía energías, percibía y veía cosas que nadie más podía y con el tiempo me convertí en un médico espiritual", abundó.



Cuando era niña, recordó, les platicaba a sus papás que veía cosas que otros no podían, pero fue hasta los 25 años de edad cuando decidió dedicarse por completo a ayudar a las personas a curar sus males espirituales.



Los principales casos que atiende, dijo, son de índole sobrenatural, males realizados por otras personas a través de sentimientos y pensamientos negativos como la envidia, el odio, críticas y chismes.



"Vienen entre 20 y 30 personas a diario aunque hay días en los que no viene nadie", subrayó, "todos llegan con fe en que encontrarán la cura a su mal a través de la sanación natural".



La sanación dura alrededor de 20 minutos, explicó, pero se puede extender hasta dos horas dependiendo de la persona y que tan fuerte es el mal que tiene, incluso puede extenderse a varias sesiones.