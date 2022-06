Arturo Chacón: ¡Música, maestro!

A base de esfuerzo y sacrificios, como alejarse de su familia, el tenor sonorense ha conquistado los escenarios más importantes de la ópera en el mundo y ahora, sueña con ser mentor de nuevas generaciones.

¿Qué te llevó a volverte un "máster" de la ópera, cómo descubriste que debías dedicarle tu vida y carrera?



"Fue una serie de oportunidades imposibles de rechazar: al principio de mis estudios siempre tuve la idea de que podría regresar a un 'trabajo normal', pero poco a poco fueron surgiendo invitaciones y oportunidades extraordinarias que me llevaron de Hermosillo a Ciudad de México, a Boston, Houston, San Francisco, Madrid y el resto del mundo.



En realidad, todo lo que hacía era motivado por el amor a la música sin pensar en el resultado, y tal vez eso marcó la diferencia".

Haciendo un recuento de desafíos enfrentados y superados, ¿qué has debido sacrificar en el camino?



"La carrera del músico o cantante es muy sacrificada, comenzando por los sacrificios de estar lejos de tus seres amados, tener que cuidar celosamente tu salud y tu instrumento (que no puedes guardar en un estuche, siempre va contigo).



He tenido que hacer muchos sacrificios, pero al final del día no me arrepiento de nada, ha valido la pena cada lágrima y cada gota de sudor. Cumplo mis sueños todos los días y eso no tiene comparación".

¿Qué sientes al saber que eres inspiración para muchas personas que por ti descubren lo emocionante del bel canto?



"Me siento privilegiado y responsable por siempre dar un buen ejemplo y representar a los mexicanos y a los sonorenses con mi música y el día a día, dar lo mejor de mí para eliminar los prejuicios que mucha gente tiene sobre nosotros".

Tras haber conquistado los escenarios más importantes del mundo, ¿con qué sueña Arturo Chacón?



"Uno de mis sueños más fervientes es el llegar a una edad madura con mi voz y mi mente sanas y prósperas. Tener a mi familia muy unida y haber aprendido tanto de esta carrera que pueda convertirme en mentor y maestro de las nuevas generaciones".

Un mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL:



"Nada más agradecerles que hayan leído esta nota e invitarles a escuchar mi trabajo y a regalarse la oportunidad de conocer mejor la ópera".

"Me gusta llamar a casa y sentir el calor familiar después de un concierto. Es muy bonito recibir aplausos, pero el estar en contacto con la realidad de la familia te pone los pies en la tierra. Después de eso, duermo muy a gusto"



Escenarios conquistados:

Ópera de Washington (Estados Unidos)

Teatro Bolshoi de Moscú (Rusia)

Theater an der Wien de Viena (Austria)

Ópera de Los Ángeles (Estados Unidos)

Teatro Real de Madrid (España)

Palacio de Bellas Artes (México)

Royal Festival Hall de Londres (Inglaterra)

La Scala de Millán (Italia)

Ópera Estatal de Berlín (Alemania)

Ópera de Lyon (Francia)



