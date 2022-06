Artista sonorense crea exposición "Personajes" para honrar a personajes que marcaron su vida

HERMOSILLO.- Como una manera de revivir los recuerdos y honrar a personajes que marcaron su vida e historia, el artista sonorense Alejandro Soria creó la exposición "Personajes", en la cual a través de la pintura digital plasma los rostros de 24 hombres y mujeres reconocidos en México y el mundo.

Este proyecto era algo que tenía dándole vuelta desde hace más de un año, pero no hay nada como decidirse", expresó, "la realidad, es que me tomó más tiempo decidir quienes serían los 24 personajes, que producirlos".

Esta es mi primera exposición digital, estoy migrando del lienzo tradicional, a la tableta, y es algo que me hace sentir muy satisfecho. No quiere decir que no voy a regresar a lo otro, pero esta exposición la quería plasmar así y lo he logrado, que es algo maravilloso", agregó.