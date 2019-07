Arranca operativo Salvavidas Verano

HERMOSILLO, Sonora.- Ante el aumento de la afluencia turística en las playas de Sonora, la Secretaría de Marina-Armada de México en funciones de Guardia Costera, ayer inició el operativo Salvavidas Verano 2019 por tierra, mar y aire, con 171 elementos navales.



La Cuarta Región Naval informó que con el propósito de proporcionar seguridad y vigilancia para proteger la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visitan los principales destinos de playa en la entidad durante el verano, pusieron en marcha este operativo que finalizará el 25 de agosto.



Señaló que en estas acciones implementadas por elementos militares participan autoridades de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como los cuerpos de auxilio y Protección Civil.



El operativo Salvavidas, resaltó, contará con el apoyo de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima que tiene su base en Guaymas, y dispone de embarcaciones rápidas y personal capacitado para el despliegue de las actividades de rescate de personas en peligro de ahogamiento.



"En la Operación Salvavidas Verano 2019 participarán alrededor de 171 elementos navales entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería que se desplazarán a bordo de unas 22 unidades de superficie, aéreas y terrestres de la institución, efectuando funciones de salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre", externó.



Los puestos de socorro y rescate, mencionó, serán atendidos por elementos de sanidad naval y salvavidas, para brindar los primeros auxilios en caso de ser necesario.



Exhortó a los bañistas a no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas, nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas, no descuidar a los niños, hidratarse, usar bloqueador solar y respetar las indicaciones de los salvavidas.



"Es de suma importancia observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea, señalados con banderas de color verde, las cuales indican que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo, que significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, que indica que los bañistas no deben ingresar al mar", puntualizó.