Arranca en Sonora vacunación contra Covid para menores de 12 a 17 años ¿Quiénes la recibirán?

HERMOSILLO, Sonora.- Arranca en Sonora la vacunación contra el Covid-19 para el grupo de edad de 12 a 17 años que padecen alguna comorbilidad, a quienes se les estará aplicando el biológico de Pfizer.



Esta vacuna se estará aplicando en Hermosillo (mil 600 dosis), en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), Hospital Ignacio Chávez (Isssteson), Hospital General de Zona No. 14 del IMSS, Hospital de Gineco Pediatría del IMSS, y el Hospital General Regional No. 1 del IMSS.



Héctor Manuel Esparza Ledezma, director del Hospital Infantil del Estado de Sonora y del Hospital Integral de la Mujer (HIES-HIMES), hizo una invitación a la población para que se acerque a los puntos de vacunación con su documentación en manos y que menores con alguna comorbilidad puedan estar protegidos ante el virus del Covid-19.



“Dentro de los requisitos que tienen que traer nuestros pacientes y nuestros niños, está principalmente la historia clínica. Habrá pacientes que podamos recibir con el certificado de su médico particular, pero principalmente les pedimos que tengan su prerregistro”, señaló.

¿Qué comorbilidades toman en cuenta para vacunar a menores en Sonora?





Las comorbilidades que se toman en cuenta para que los menores sean vacunados son: enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica y endócrinas, inmunosupresión moderada grave, asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves y embarazo en adolescente.



Este martes 27 de octubre la vacunación continuará en Cajeme, en el Hospital del Niño y la Mujer, y el Hospital Adolfo López Mateos. El jueves 28 en los municipios de Huatabampo, Navojoa, Guaymas y Empalme.