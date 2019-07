Arranca el operativo "Verano Seguro"

NAVOJOA, Sonora.- Formar agrupaciones vecinales durante el periodo vacacional para evitar robos a casa habitación, recomendaron policías municipales y federales, quienes ayer iniciaron con el operativo "Verano Seguro".



Luis Rey Cervantes Pinto, titular de la estación de Policía Federal de Navojoa, manifestó que los robos a casa habitación pueden aumentar durante el periodo vacacional.



"En este momento que salimos de vacaciones tratemos de comunicarnos con nuestros vecinos, formar asociaciones para seguridad y resguardo de nuestras casas", abundó.



Además recomendó a los viajeros que tengan precaución sobre todo del kilómetro 69+100 al 92 de la carretera federal México 15, pues este tramo está en reparación.



"Es importante tomar sus precauciones, no rebasar los límites de velocidad, no conducir cansado ni en estado de ebriedad, respetar los señalamientos", agregó.



En lo que va del año, apuntó, van doce accidentes carreteros, de los cuales casi la mitad fueron de consecuencias fatales.



"Son doce accidentes, similar a la cifra del año pasado, lamentablemente algunos de ellos fatales, pero esta cifra digamos que es la cifra estándar no se incrementa", subrayó.



La Policía Federal con base en Navojoa abarca 126 kilómetros de la carretera federal México 15, añadió, con 32 elementos y 19 patrullas.