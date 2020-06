Argentina Ung se alista para la NCAA

Argentina Ung Enríquez será la primera sonorense en jugar volibol en la División I de la NCAA, y lo hará con la Universidad de Washington State.

Con su experiencia adquirida como seleccionada nacional tanto en juveniles como en la mayor, la jugadora de 19 años de edad está completamente lista para adaptarse a cualquier adversidad que le toque, ahora que estará fuera de casa.

La hermosillense se encuentra en preparativos tanto físico-deportivo como académico en la licenciatura en Fisioterapia, para lo que será su participación en el sistema colegial estadounidense. Su arribo a la pretemporada con el equipo se vio atrasado debido a la pandemia y podría hacerlo a finales de julio o principios de agosto.

“Normalmente en el colegial, cuando juega el equipo en casa se llenan los gimnasios, con 12 mil personas, y literalmente, todos ellos van a estar en contra tuya. Y al jugar con la selección nacional, eso me ha funcionado para controlar nervios, tener la mente fría en el juego.

“Cuando fuimos a jugar en República Dominicana, había 12 mil, 15 mil personas viendo al equipo local y contra nosotros. En Egipto, también me tocó jugar en un lugar que no es casa, y donde no hay nadie apoyándote. Y todo eso me ha ayudado mucho en el aspecto como jugadora”, detalló.

En los últimos meses, ha representado a México en el Campeonato Mundial Sub 18 en Egipto, en el Sub 20 en territorio nacional, seguido del Preolímpico a principio de año en República Dominicana, en el que el cuadro tricolor mayor falló en su intento de conseguir el boleto a Tokio.

Visualizándose ya en acción en la pretemporada con su nuevo equipo, Argentina Ung tiene bastante claro el nivel de competencia que se va afrontar en Estados Unidos, y con el principal y primer objetivo de ganarse uno de los seis puestos titulares en su Universidad.