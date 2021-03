Aprueban ley para la donación de plasma

SONORA.- Diputados del Congreso del Estado aprobaron el proyecto de ley de la diputada del grupo parlamentario de Morena, Miroslava Luján López, en el cual se declara de interés público la donación de plasma por parte de pacientes recuperados de Covid-19, para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

La legisladora explicó que el plasma de acuerdo a los especialistas de la salud, contiene anticuerpos que pueden proteger a otras personas infectadas que se encuentran en un estado crítico, así como también para que no vuelvan a enfermar.

Detalló que los donantes deben contar con diagnóstico previo de Covid-19 documentado por prueba PCR o prueba de anticuerpos IgG para SARSCoV-2, tener más de tres semanas sin síntomas relacionados a la infección de Covid-19, ser persona sana de entre 18 a 65 años, con un peso mayor de 53 kilogramos, no haber tenido más de dos embarazos, no contar con infecciones recientes (excepto infección por Covid-19) y no haberse aplicado vacunas en el último mes.

“Las y los sonorenses siempre nos hemos caracterizados por nuestra solidaridad y empatía con las personas más necesitadas; que esta ocasión no sea la excepción y sigamos apoyando cada uno desde su trinchera para apoyar y salir adelante de esta enfermedad que desafortunadamente nos ha quitado un amigo, una hermana, un padre, una madre, una abuela, un abuelo, una hija o un hijo”, expresó.