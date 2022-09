Aprueban aumento del almacenamiento de la presa Mocúzari

NAVOJOA, Sonora.- El Comité de Operación de Obras Hidráulicas autorizó ayer la modificación del Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) que maneja la presa Mocúzari, solicitud que hicieron usuarios del Distrito de Riego 038 del Río Mayo, informó Benito Coronado López.

Antes de la modificación que se aceptó el 6 de septiembre pasado gracias a que se cuenta con el respaldo de la presa Pilares, el volumen máximo permitido de almacenamiento de la Mocúzari era de 950 millones de metros cúbicos, apuntó.

Anteriormente se había solicitado la modificación del NAMO pero no se daba porque no había otra presa, ahora con Pilares ya entró la modificación”, explicó, “el no tener otra presa era muy riesgoso para manejar este volumen pero ya con Pilares nos da margen de manejar este nuevo NAMO”.