Aprueba Comité de Salud cambio a Semáforo Naranja para Hermosillo; sin restricciones de movilidad

HERMOSILLO, Sonora.- .- El Comité Municipal de Salud, encabezado por la alcaldesa Celida López Cárdenas, aprobó eliminar la restricción de movilidad vehicular que existía en la ciudad y permitir la apertura de comercios no esenciales, con las debidas medidas de prevención que establece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cambiar el semáforo a naranja.

Esto debido a que el semáforo epidemiológico ha sido modificado por el Consejo General de Salud del Gobierno Federal de Rojo a Naranja, tanto en el Estado como en el Municipio, y así apoyar a la reactivación económica.

López Cárdenas apuntó que es momento para que los hermosillenses atiendan la nueva normalidad y sean corresponsables, para que las modificaciones a estas medidas no resulten en un rebrote debido a la falta de auto cuidado al dar más movilidad a la ciudad.

El Secretario del Ayuntamiento y Secretario Ejecutivo del Comité, Joaquín Rodríguez Véjar, enfatizó que este órgano colegiado tiene la responsabilidad de atender tanto la situación sanitaria como la económica y social en Hermosillo, tomando en cuenta todas las voces y sectores.



Bernardeth Ruiz Romero, Secretaria Técnica y vocera del comité, mencionó que era necesaria la implementación de nuevas medidas en consideración al semáforo color naranja, tales como ampliación de horarios de restaurantes y comercios, de una manera responsable y escalonada, y las cuales se darán a conocer por parte del Comité, conforme evolucione el panorama local.



En virtud de la situación actual se establecen las siguientes determinaciones:

1.- Se deja insubsistente cualquier tipo de restricción que se haya tomado con anterioridad, quedando sin efecto el requisito de trámite para los permisos de tránsito vehicular.

2.- Los negocios no esenciales, pueden abrir sus puertas al público de conformidad con los lineamientos de seguridad y prevención sanitaria establecidos por el IMSS, con el siguiente aforo permitido:

a) Hoteles y sus áreas Comunes: 50 por ciento de su capacidad.

b) Restaurantes y cafeterías: 50 por ciento de su capacidad.

c) Peluquerías, estéticas, barberías, spas y centro de masajes: 50 por ciento de su capacidad y sólo mediante la modalidad de citas.

d) Parques, plazas y espacios públicos abiertos: 50 por ciento de su capacidad.

e) Iglesias, templos, sinagogas, mezquitas o cualquier centro de culto religioso: 25 por ciento de su capacidad.

3.- Siguen suspendidas las siguientes actividades: cines, gimnasios, teatros, museos, bares, centros nocturnos, eventos masivos, centros recreativos, casinos, salones de eventos, conciertos, parques de diversiones, balnearios, ferias y salones sociales, hasta en tanto no se disminuya el riesgo de contagio y/o sean evaluadas por este Comité las solicitudes que se realicen, donde se señalen los protocolos y medidas tomadas por cada uno de los giros mencionados en el presente punto.

4.- Se permitirá el desarrollo de las actividades deportivas que están consideradas de bajo contacto físico, sin público, siendo las siguientes: ajedrez, atletismo, ciclismo, golf, squash, halterofilia, tenis, tenis de mesa, bádminton, natación, triatlón, beisbol, softbol, slowpitch y tiro con arco, hasta en tanto no se disminuya el riesgo de contagio y/o sean evaluada la solicitud por el Comité.

5.- Quedan prohibidas las reuniones o festejos que impliquen aglomeración de personas.

Las presentes medidas entrarán en vigor el día de su aprobación por el Comité de Salud Municipal, y se ordena la publicación del presente documento en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Continúan vigentes y en operación todas las medidas que no se contrapongan a las aquí establecidas, esto en lo correspondiente al ámbito municipal.