“Aprieta” más la pandemia a familias que viven al día

Algunos jefes de familia han tenido que dejar de trabajar, pero a otros no les queda más que salir a la calle para llevar el sustento diario a sus hogares pese a las restricciones por la pandemia de coronavirus.



Un caso es el de la familia Sánchez, de la colonia Presidentes, al Sur de Ciudad Obregón, la cual está conformada por 7 personas: Mamá, papá y 5 hijos, de entre los 11 meses y los 16 años de edad.



Don Víctor, padre de familia, platicó que por ser población de riesgo ante Covid-19, al padecer diabetes y sinusitis, fue descansado de su trabajo y aunque recibe un apoyo semanal, no es su sueldo completo, lo cual lo desestabilizó.



Viven al día, manifestó, y con lo poco que recibe de dinero está sacando sus deudas; con lo que queda se las ingenia para alimentar a su familia.



“Estoy muy encharcado con las deudas; estoy muy ajustado ahorita, porque los intereses siguen y mi sueldo es menos, apenas me alcanza, y luego no puedo hacer más trabajos por fuera para traer dinero porque puedo perder mi trabajo estable... está muy difícil ahorita, apenas comemos”, detalló.



Han recibido apoyos de despensas, comentó, pero les duran muy poco porque son muchas bocas qué alimentar y aunque nunca han comido grandes banquetes, sus hijos son de “buen diente”, dijo.



La familia Sánchez vive en Calle Democracia No. 1018, en la colonia Presidentes de Ciudad Obregón, y aseguran que cualquier apoyo es bien recibido.



No ha podido parar



Desde que inició la “cuarentena”, Raúl Véjar Domínguez, de 67 años de edad, no ha dejado de trabajar en Guaymas en la venta de mariscos frescos para llevar a diario el sustento a su hogar.



Contó que se levanta a las 06:00 horas para salir a vender pescado, moluscos y crustáceos en Guaymas Norte, acompañado de su esposa, quien permanece unas horas en el puesto y después se va a cuidar a su mamá, de 96 años.



Para el guaymense no ha sido fácil mantenerse trabajando en las últimas semanas por el temor a ser contagiado de coronavirus, pero ante la falta de una pensión o apoyos, sale con su pareja a buscar el sustento de cada día.



“Las ventas están muy malas (...) la gente ya no sale de sus casas, tenemos clientes muy esporádicos, pero eso nos alcanza para vivir a mi esposa y a mí; mis hijos ya están grandes”, externó.



“Tratamos de no salir todos los días a trabajar, sólo lo hacemos cuando necesitamos dinero para comer; ya en agosto cumplo los 68 y si la libro voy a pedir ese apoyo que da el Gobierno federal porque la verdad es muy cansado, ya no tengo la misma fuerza para cargar las hieleras”, subrayó.



Le echa ganas



Hay días buenos y malos para Juan González, quien se gana la vida vendiendo tortillas “sobaqueras” a los automovilistas que enfilan para cruzar a los Estados Unidos desde

Nogales.



Ayer muy pocos viajeros hacían fila para pasar la frontera, por lo que el día no pintaba muy bien.



“Esta semana ha estado calmado, hay días de ventas buenas y de ventas bajas, esta semana estuvo calmado’’, platicó.



Para Juan un día de buena venta significa que le compren 20, 30 paquetes de tortillas.

Pero ante las restricciones en desplazamientos y la fila a la baja para cruzar la frontera han habido ocasiones que se va tras vender apenas unos 10, 12 paquetes.



Las tortillas no las hace él, las adquiere de una señora a quien se las compra para luego revenderlas en el Centro.



“Lo que se venda es bueno’’, platicó Juan, quien continuaría ofertando su producto entre los pocos viajeros que enfilaban hacia la Unión Americana.