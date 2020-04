Aplaza viaje a Europa

HERMOSILLO, Sonora.- El juego europeo tendrá que esperar unos meses para el hermosillense Kevin Ortega quien tenía un campamento en estos días en Holanda con el Heerenveen, de la Eridivisie de aquel País.

El mediocampista perteneciente a las fuerzas básicas del Pachuca comentó que se les informó que solamente será aplazado, pues todo sigue en pie para entrenar unas semanas en aquellas tierras y buscar el sueño europeo.



“Nos dijeron que por obvias razones no iba a ser posible por el Coronavirus, platicaron con nosotros y nos dijeron que se iba a posponer para agosto más o menos pero ya depende de cómo evolucione esto, pero nos dijeron que no está cancelado nada, que se va a posponer y más adelante se va a hacer”, comentó.



El de Sonora manifestó que a pesar de que esto lo había esperado desde hace unos meses, el hecho de que se postergue no minimiza en nada las esperanzas que tiene de poder dar una buen impresión en tierras holandesas y poder cumplir su sueño de quedarse allá.



“Creo que tengo la menta muy bien puesta en lo que quiero y he hecho las cosas muy bien en mi club y me he mantenido bien en esta cuarentena, creo que he ido trabajando muy bien para ir a hacer las cosas muy bien y llegar mejor preparado.

“Hay que verle el lado positivo a las cosas y creo que esto sirve para prepararme mejor y llegar con mejores armas y mejor para cuando toque el día de ir a representar allá, estar mejor que nunca”, aseveró.Hasta antes del parón, Kevin Ortega había disputado los 10 juegos del Clausura 2020 con un total de 691 minutos. Kevin Ortega tenía una cita para exhibir sus habilidades con el Heerenveen.