Apertura de la frontera: Extraña abuelo navojoense visitar a sus familiares en EU

NAVOJOA.- Con amor Diego, Mateo, Noha y Emilia, lanzan un beso a su abuelo, pero en sus labios sienten el frío cristal del teléfono celular y no el cálido rostro de Joaquín y es que en esta ocasión tuvo que verlos por videollamada ante el cierre de la frontera de Estados Unidos con México a viajes no esenciales.

En junio de este año fue la última vez que Joaquín Hernández, acompañado de su esposa, vio en persona a sus nietos de 4, 2 y 1 año de edad; viajaron en avión hasta Phoenix, Arizona y les costó 15 mil pesos.

Sí me ha afectado, allá viven mis tres hijos y mis nietos y no los he podido ver”, mencionó el navojoense, “afortunadamente ahora hay videollamadas, pero no es igual; (los nietos) se pegan al teléfono y le dan besos al teléfono”.