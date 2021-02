Apagones impiden exportación de productos a la industria maquiladora de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Aun cuando en Sonora no hubo apagones de energía eléctrica como en los estados del Noreste del País, la industria manufacturera sufrió afectaciones al no poder exportar sus productos, declaró Gerardo Vázquez Falcón.



El presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación (Index) en Sonora, destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de modular pedimentos tanto de exportación como de importación.



“Debido a los apagones ya no pudimos hacer modulación desde esta mañana (ayer) para hacer los envíos de productos ni tampoco para importar, por lo que el comercio exterior se dejó de operar por falta de energía eléctrica”, afirmó.



Debido a la falta de suministro de gas natural proveniente de Texas, Estados Unidos, que se vieron afectadas por temperaturas congelantes, plantas generadoras de energía en el Norte del País dejaron de operar provocando apagones masivos.



Agregó que Sonora genera una alta cantidad de energía de las plantas establecidas en la entidad, pero que sí tendrían problemas en el caso de que llegara a haber apagones, pues prácticamente las industrias dejarían de operar por completo.



No se han presentado en el Estado apagones, al menos no hubo reportes durante la mañana y las plantas estuvieron trabajando de manera normal, sólo el inconveniente de que no se pudieron hacer algunas exportaciones”, explicó.