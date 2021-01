Antonio Cortés comienza su segunda etapa con los Cimarrones

De regreso con los Cimarrones de Sonora, el lateral izquierdo Antonio Cortés Razo será la única novedad en la plantilla de Gabriel Pereyra de cara el torneo Guard1anes Clausura 2021.

El jugador originario de Zamora, Michoacán, llegó a tiempo para realizar la pretemporada en Mazatlán y ha trabajado fuerte para disputar la titularidad en un equipo que ya está conformado y bien acoplado al sistema del entrenador.

La verdad, muy contento por regresar al Club donde me dieron la oportunidad de debutar en Ascenso y en Copa, regreso por lo que viví aquí, me hicieron sentirme como en casa y el funcionamiento del equipo durante el torneo (Guard1anes 2020), un juego muy llamativo y en lo personal me hubiera gustado ser parte de él”, aseguró el jugador de 22 años.