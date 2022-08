Anneth y Trystán, hermanitos vuelven con energía a la escuela para su primer día de clases presencial

HERMOSILLO, Sonora.- Desde temprana hora, los hermanos Annett y Trystán se levantaron para alistarse a lo que sería su primer día de clases presencial en la escuela primaria Francisco Navarro Estrada, ubicada en la colonia Cuauhtémoc.

Después de haber permanecido las escuelas cerradas para estudiantes de nivel básico, más de 530 mil niños y niñas de nivel básico regresaron a clases ayer 29 de agosto.

Su madre, Ana Gutiérrez contó que desde días antes la emoción de los pequeños era inmensa pero más lo fue cuando poco a poco adquirían sus útiles escolares, mochilas, uniformes.

"Ya les hacía falta regresar a la escuela, creo que todos los niños estaban así atrasados, no es la misma a distancia a estar frente al maestro porque aunque los papás le echaramos todas las ganas no era la misma", comentó.

Hermanitos emocionados por el regreso a clases presencial

Con mucha energía y emoción, los hermanitos se levantaron temprano para alistarse para ir a la escuela y, aunque tenían un poco de sueño, les resultó a ambos una divertida experiencia.

"Me da mucho sueño normalmente, me levanté y quería ver la tele pero no se pudo. Hoy hice dos cosas, una no la terminé porque la hice demasiado tarde y la otra no la pude hacer", comentó Trystán de 9 años.

Su hermana, Annett de seis años, manifestó que la parte favorita de ir a la escuela fue la hora del recreo, ya que pudo correr libremente por la escuela y comer lo que su mamá le preparó de lunch.

"Me gusta mucho porque puedo correr y comer. Me gusta más venir a clases", dijo la menor de segundo grado.

Su mamá manifestó que considera que hubo un ligero retraso al momento de empezar a leer y escribir, ya que aprendieron gracias a ella y a otros familiares como abuelos o tíos quienes les ayudaron.

"Es donde pienso que se atrasaron un poquito pero ya que regresaron va a ser cuestión de tiempo para que se vuelvan a nivelar", puntualizó.

Con mucho entusiasmo y energía los hermanitos están emocionados de volver y seguir aprendiendo cada día más, así como hacer amigos para jugar en la hora del recreo.