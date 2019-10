Andar por la calle, un privilegio de los hombres

HERMOSILLO, Sonora.-Itzamara espera el camión al salir de clases, lo hace rodeada de gente a mediodía frente a un bulevar muy transitado, por lo que su mente puede distraerse en cualquier cosa.

Sin esperárselo, un hombre se acerca y la toca al meterle la mano debajo de la falda. Ella quiere reaccionar, defenderse; su mirada clama ayuda de las personas que se encuentran en la parada del camión, pero lo único que encuentra es indiferencia: Nadie hace nada.

Desagradables experiencias como la de Itzamara sufren en algún momento prácticamente todas las mujeres. Y el temor a los hombres aumenta, sobre todo por las noches.

"Es algo que ya traemos desde muy pequeñas y sobre todo saber que muchas veces los hombres son los que te van a atacar en la calle para asaltarte, para violarte o simplemente para gritarte cosas o seguirte, cosa que hasta el momento no me ha pasado con las mujeres", relata Itzamara.

Con respecto a los casos recientes de abuso, sí ha influido mucho en como me desenvuelvo en la calle porque pues ya no salgo, ya tengo bastantes años que a cierta hora ya no salgo sola caminando, ya no tomo camiones en la noche, simplemente dejé de salir sola en la noche", agrega.

El acoso callejero pocas veces se denuncia y mucho menos se castiga, por lo que las mujeres siempre tienen una historia qué contar, propia de o de personas cercanas.

"Me da miedo que de repente salga algún loco porque una vez nos tocó a mi prima y a mí, más que robar, hay un loco que anda por ahí dando nalgadas a la gente. Sí da coraje y asco que hagan esas cosas, no tiene que ser noche para que te hagan algo indebido.

A una amiga le tocó que se bajaron unos hombres de un carro y se la intentaron llevar, por suerte se zafó, y creo que eso es algo aterrador que me da miedo me pueda pasar", comparte Laura, de 29 años.

Pero el sentimiento de vulnerabilidad también se sube al carro para quienes como Adelia, chofer de Uber, su trabajo las obliga a estar a solas junto a hombres.

"A mí como chofer me han tocado situaciones incómodas como que un cliente fuera acercando su pierna a mi mano, ya que mi carro es standar.

"Nunca sabes a quién subes al carro.. A veces llegan por atrás y se suben y medio les ves la cara en el espejo. Siempre me dicen que si no me da miedo.. y sí.. pero hay necesidad por eso trabajo como Uber".

Mujeres jóvenes y adultas por igual viven ese temor al andar solas por la calle, especialmente de noche, por lo que toman medidas.

"Definitivamente a mí me da mucho más miedo salir de noche que de día. Siento que hay mucha gente que piensa como yo, que no desea salir de noche porque le da temor que algo suceda, tomando en cuenta la ola de violencia que se ha suscitado específicamente en los casos de mujeres", dice Ernestina, de 53 años.