Ana Paula Oquita: Una joya en bruto del softbol sonorense

En una ciudad como Hermosillo, no es raro encontrarse con padres de familia que conviertan a sus hijos en fanáticos del beisbol o incluso practicantes de este deporte, pero cuando se habla de hijas, sobre todo talentosas, estas nunca sobran.

Ana Paula Oquita es una joya en bruto que, a pesar de sólo llevar tres años jugando organizadamente, ha destacado rápidamente en el softbol estatal; tomando en cuenta que actualmente no existe una liga de beisbol femenil en nuestra ciudad.

A sus apenas 14 años, la jugadora del equipo Potrancas no sólo ha llamado la atención de las selecciones municipales y estatales, sino que lo ha hecho incluso en categorías que por su edad no le corresponden, dando grandes muestras de una virtud innata con el bat.

“Mi papá siempre ha jugado softbol y beisbol. Cuando yo estaba chiquita siempre lo acompañaba a los campos, a los juegos. Y en sí a mi familia por parte de mi papá siempre le ha gustado el beisbol y el deporte en general.

“Yo siempre le había dicho a mi papá, desde que estaba chiquita, que me gustaba, que quería jugarlo. Llegó un momento que se dieron las cosas y me metió a este equipo”, recordó.

La hermosillense fue pieza clave para el campeonato que su escuadra consiguió en el reciente Torneo Estatal Sub-22 celebrado en la capital sonorense, donde las Potrancas terminaron coronándose tras vencer a la selección de esta misma ciudad en la gran final.

“Estábamos en la semifinales contra el equipo de Athletics, íbamos perdiendo 2-0, y la verdad a todas se nos estaba complicando poder batear. Sí habíamos tenido uno que otro contacto y nos habíamos embasado, pero no había sido tan constante como para anotar.

“Dos compañeras antes que yo se embasaron, pegaron hit, se pusieron en posición de anotar, y me tocó la fortuna de conectar un triple. Con eso empatamos en la quinta entrada y después de ahí hicimos una carrera y el juego terminó 3-2", comentó.

En su corto tiempo como softbolista, su talento la ha llevado a disputar varios torneos de Liga Municipal, Estatales y Nacionales a lo largo de la República; sin embargo, sus aspiraciones van más allá de ser una buena jugadora, y sueña con algún día representar a México en una competencia internacional.

“Desde un principio, mis metas siempre han sido llegar a tope. Poder jugar en una universidad en Estados Unidos o representar a mi País. (Lo hasta ahora logrado) es principalmente por la oportunidad que me dio mi mánager, de la confianza, y también del trabajo que hemos hecho desde un principio hasta ahora.

“Actualmente trabajo mucho el fildeo, porque es algo que me falla más. Yo diría se me hace más fácil el bateo, y me gusta más batear, pero sí estoy enfocándome más en el fildeo y en acondicionamiento físico, en la velocidad, explosividad, y todo eso”, dijo.

Recién integrada a la selección de Hermosillo Sub-16, su nombre cada día empieza a ser más común entre las grandes figuras femeniles del softbol en nuestro estado, al que deberá representar a lo largo del año para seguir ampliando su exitoso currículum en el deporte que tanto le apasiona.

“Ahorita el torneo que está en puerta es la Olimpiada (Nacional), la etapa Estatal será aquí en Hermosillo los días 8 y 9 de Mayo. Tenemos en marcha la Liga Municipal y posiblemente otros torneos relámpago”, señaló´.

Además de la influencia de su familia y sus compañeras de equipo, Ana Paula también reconoce la ambición que grandes softbolistas hermosillenses han despertado en ella; tal es el caso de Majo Valenzuela, Diana Árcega, Romina Ruelas, Alma Hernández, Dayane Gil, entre otras.

“Le agradezco principalmente a Dios por todas las oportunidades que me da en este bonito deporte. Quiero agradecer de manera muy especial a mi entrenador Elías Salazar, así como también a Ricardo Urías, a mi entrenador personalizado Ramóncito Morales, a la entrenadora Mayelín Arzuaga, a mis Padres y hermanos.

“Así como también agradezco a toda mi familia en general, a todos mis amigos y a todas las personas que de una u otra forma me han apoyado”, finalizó.

ELLA ES…

Ana Paula Oquita Montaño

Edad: 14 años.

Fecha de Nacimiento: 24 de septiembre del 2006.

De: Hermosillo, Sonora.

Nació en: Phoenix, Arizona.

Equipo: Potrancas.

Categoría: Intermedia

Posición: 2B, SS y JC.

Equipo MLB: LA Dodgers

Jugador Favorito: Javier Báez

ES BUENO SABER…

El pasado día 21 de Marzo, Ana Paula logró una hazaña al conectar un cuadrangular de barda en un estadio con medidas reglamentarias para softbolistas adultos varonil a sus apenas 14 años.