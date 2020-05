Ana Lidia Molina desapareció en Hermosillo en 2018; piden ayuda para localizarla

HERMOSILLO, Sonora.- A más de un año de no ver a su hija desaparecida, Manuela Félix Moreno se dijo devastada por la situación, ya que, además, desde diciembre pasado no vea a sus nietos, quienes están bajo custodia de la familia de su papá.

Desde que supo de la desaparición de su hija Ana Lidia Molina Félix, quien aquel entonces tenía 21 años de edad, Manuela no ha dejado de buscarla día y noche, pero hasta ayer no había rastros de ella y las autoridades no la han podido encontrar, según dijo.

Yo la vi desde el 7 de diciembre de 2018, al día siguiente salió a un mandado y ya no volvió. Ella estaba en ese entonces en la Laura Alicia Frías, pero dicen que como a las 08:30 de la noche fue a dar un abono a una señora a la colonia Romanza, porque le había sacado una ropita a los niños, para navidad".

“Ella se fue caminando, pero a medio camino la encontró su esposo, le dio un raite, a pesar de que ellos andaban mal y se la llevó a su casa, porque enfrente vive la señora a la que le estaba pagando, entonces, dice al muchacha que cuando le pagó se pasó a la casa de él, no llevaba ningún niño”, relató.

Supuestamente Ana Lidia salió de la casa de su pareja después de las 23:00 horas y ya no se supo nada de ella, dejando a tres niños pequeños solos, de quienes la abuela paterna se hizo cargo y, al parecer tiene su custodia.

“Yo ya he dado muchas vueltas, ya me hicieron entrevistas, a él también, pero las autoridades no han hecho nada, ya pasó casi un año y medio y no la han encontrado. Yo doy muchas vueltas a preguntar, pero se enojan y me dicen que no es la única persona desaparecida, que espere respuestas”, expresó.

Una de las preocupaciones más grandes que dijo tener Manuela es que desde hace cuatro meses no ve a sus nietos, quienes este año cumplirán 6, 5 y 3 años de edad, y a los que ha visto pocas veces desde que su hija desapareció.

“Le digo a él que me deje ir a verlos, porque a hay veces que voy y me dice que no están, que andan en fulana parte y la última vez me dijo que su mamá tenía la custodia de ellos, que él no podía opinar por ellos.

“Yo lo que quiero”, aclaró, “es que me ayuden a que pueda ver a mis nietos y que me digan algo de la investigación de mi hija, que me ayuden a encontrarla, no se imagina todo lo que la he buscado, lo que he hecho por encontrarla, pero nada”.

Si tiene alguna información sobre el paradero de Ana Lidia Molina Félix, puede comunicarse de manera anónima al 089 o acudir directamente a los Centros de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

FRASE

“Ando con una desesperación de ver a mis niños, todavía los mirara a ellos, estuviera más tranquila, digo yo, pero ni a ellos ni a mi hija, no sé nada de ellos”.