Ampayer "Lobito" Saiz toma con calma reanudación de LMP

HERMOSILLO, Sonora.- Un descanso del trabajo nunca está demás; así vive la cuarentena el ampayer sonorense Humberto “Lobito” Saiz.

Antes de que entrara en vigor la contingencia sanitaria, el experimentado impartidor de justicia en el diamante estaba por entrar a su temporada número 38 en la Liga Mexicana de Beisbol. Ahora, espera con toda paciencia la reanudación del circuito de verano.

El último juego en el que estuvo como ampayer fue el pasado 30 de enero, en el séptimo duelo de la eerie final de la Liga Mexicana del Pacífico entre Tomateros y Venados.

“La verdad lo he disfrutado, porque de estar aquí desde 1981. Debuté tanto en LMB como en LMP en el 1982, y las cosas empezaron a llegar bien rápido, las bendiciones llegaron muy rápido.

“En la pretemporada de LMB tenemos que estar en la última semana de febrero; la liga se termina en octubre. De ahí, te vas a tu casa y sigues con la del Pacífico, terminando el 30 de enero. Y ya al final nomás tengo tres, cuatro semanas de vacaciones”.

En lo que el beisbol se reanuda en el País, Saiz Gálvez disfruta su tiempo al lado de su familia. Pero tampoco deja de trabajar en esta cuarentena.

La semana pasada encabezó unos cursos de ampayeo para sus colegas de la Liga Suprema de Beisbol del Sur de Sonora. Y continuará el próximo fin de semana, con el módulo dirigido a la dinámica de impartir justicia en la modalidad infantil.

Respecto a las nuevas reglas a implementarse en la próxima campaña de ambos circuitos de beisbol, el “Lobito” no es partidario del “romanticismo” que envuelve a este deporte, aun cuando su experiencia es de más de tres décadas.

“Soy una persona que he estado en cuatro décadas diferentes. He sobrevivido no sólo por ser competitivo, me he sabido ajustar; la vida es de ajustes. ¿Para qué están implementando tantas reglas nuevas?, para que esto sea más ágil, más rápido, para que el producto sea más rentable”.

ES BUENO SABER...

El año pasado, en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, Humberto Saiz recibió un reconocimiento por su trayectoria de más de 30 años como ampayer.

El 'Lobito' Saiz cuenta con casi 40 años de experiencia profesional.