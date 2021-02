Amenaza gremio de salones de eventos con manifestaciones y bloqueos

HERMOSILLO, Sonora.- Molestos están los propietarios de salones de evento en Hermosillo porque no les han permitido operar, y tomarán medidas severas, aseguró José Ramón Cota Montaño.

El presidente de la Asociación de Locales de Eventos de Hermosillo (Alesh) explicó que han tenido pérdidas millonarias porque han tratado de abrir con el permiso de la Autoridad Estatal o Municipal, sin embargo no han podido llegar a un acuerdo.

“No nos dan mayores opciones, no nos dan crédito, no nos dan ayuda fiscales, no nos ayudan con agua, con luz, con predial, no hay ningún tipo de apoyo”, abundó, “nos estamos muriendo de hambre, los que tenemos crédito con los bancos no están ahogando, muchos negocios ya han cerrado sus puertas, tenemos perdidas millonarias”.

Músicos, meseros, cocineros, decoradores de eventos, table dance, restaurantes y otros giros están trabajando con el horario restringido hasta las 22:00 horas, sin embargo en el caso de los locales de eventos no les han permitido abrir.

Los eventos sociales continúan en terrenos campestres o en viviendas que cuentan con patios, un ejemplo son las largas filas de vehículos que se hacen para Bahía de Kino o por la carretera de San Pedro El Saucito.

En caso de que las autoridades no les permitan trabajar, dijo, el gremio de Alesh hará bloqueo en las calles y manifestaciones en la capital sonorense.

Piden la reactivación con el 50% de aforo, lugar abierto o cerrado, el horario abierto debido a que argumentan que si el evento termina cerca de las 20:00 horas la gente seguirá con la fiesta en su casas en cambio sí permiten al local laborar hasta las 00:00 horas ellos se encargaran de que se cumplan con las medidas sanitarias.