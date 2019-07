Amenaza a la pitahaya la deforestación y explotación del suelo

NAVOJOA, Sonora.- Habitantes de la comunidad de Masiaca y sus alrededores han visto cómo disminuye la planta que da la pitahaya, víctima de la deforestación y la explotación del suelo, tendencia que de seguir podría provocar la desaparición del fruto en la localidad en unos diez años, manifestó Raymundo Flores Félix.



"Si esto sigue así, nuestros hijos o nuestros nietos sólo conocerán la pitahaya por fotografías o viajando a otro lugar, siendo que aquí en nuestra región este fruto es endémico", apuntó el representante de Apicultores de la región Fuerte Mayo.



Lamentó que por la deforestación, sólo el año pasado, se perdieron 500 hectáreas de pitahayal y en lo que va de 2019 se quemaron 100 hectáreas de esta cactácea.



"Calculo que en diez años y si la tendencia es la misma, estos montes los encontrarán áridos", alertó, "los montes es una maravilla que la naturaleza nos ha regalado pero que nosotros no hemos cuidado".



Añadió que en los márgenes de Masiaca y Las Bocas quedan unas 3 mil hectáreas de pitahaya, cantidad que de no tomar acciones para protegerla podrían también desaparecer.



"Es una planta que crece con las lluvias pero crece muy lento y para tener un bosque tan abundante tienen que pasar muchos años y los tiempos ya no son los mismos, por el mismo calentamiento global ya no llueve igual", abundó.





GRAVE PROBLEMA



Benjamín Zazueta Valenzuela, comunero de Masiaca, coincidió en que el problema de deforestación es grave, por lo que pidió la inmediata intervención de las autoridades.



"No sólo están tumbando la pitahaya, también el mezquite, pero esto es por la falta de trabajo, la misma gente de aquí saca algo de dinero con el carbón de este árbol", apuntó.

Los daños por la eliminación de esta planta, advirtió, serán en cadena, pues además de dañar el ecosistema también afectará la economía de los casi 2 mil habitantes de la localidad.



"La mayoría de la gente aquí son artesanos y hacen productos con la pitahaya, pero hay gente que busca más terrenos para la siembra de trigo y se están metiendo al monte, limpian y tumban todo para sembrar", subrayó.