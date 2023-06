Ambiente laboral: sé un mejor compañero

El forjar buenas relaciones laborales en la oficina no sólo genera un entorno positivo de colaboración: puede ser incluso una cuestión de supervivencia, así que en lugar de enfocarte en las actitudes o hábitos de los demás con los que no estás de acuerdo, piensa que aparecen en tu camino por una razón e independientemente de sus manías, de todos puedes aprender algo.

La clave está en encontrar una manera productiva de coexistir y colaborar, afirmó en comunicado de prensa HubSpot, desarrollador de productos de software para marketing y ventas; así se domina el arte de ser un buen compañero.

Muestra gratitud

Cuando alguien no se siente apreciado en su centro de trabajo le es más difícil ver el beneficio de ir más allá de su deber para apoyar a los demás; ahí es donde puedes entrar tú: da los créditos correspondientes, felicítalo en la junta o envía un email sincero.

Responde en tiempo

No eres el único que está ocupado: todos tienen un trabajo que hacer, y si el cumplir su objetivo del momento depende de tu aprobación o retroalimentación, no está bien tenerlos esperando; los “cuellos de botella” pueden ser frustrantes y entorpecer las metas del equipo.

Aléjate de chismes

Todos entienden a qué se refieren esas pláticas “de la maquinita expendedora” o junto al dispensador de agua; tal vez participar en los rumores de oficina sea tentador –a fin de cuentas, es parte de la naturaleza humana-, pero es riesgoso y poco profesional.

Sé humilde

No te confundas, no significa que te “hagas chiquito”: de hecho, la humildad es un valor que evidencia tu clara perspectiva y que eres consciente de ti mismo, lo cual es una señal de inteligencia emocional; reconoce tus limitaciones y que no tienes todas las respuestas.

No incomodes

Sé considerado con los demás: los espacios compartidos deben permanecer limpios (baños, cafetería, sala de juntas) y de ser el caso, procura no excederte del tiempo que reservaste el área; si trabajan en espacio abierto, cuidado con la música alta o llamadas largas.

Escucha atentamente

Todos necesitan desahogarse de vez en cuando y a veces, el mejor apoyo que puedes ofrecer a un colega es darle la oportunidad de dejar salir esas cosas que lo están agobiando; la escucha activa es una habilidad empática que permite comprender al otro y ayudarle eficazmente.



2,000 horas

al año es el promedio que pasas junto a tus compañeros de trabajo.

20% de los participantes

en un estudio realizado por la proveedora de suministros de oficina Viking afirmaron sentir frustración con los compañeros que olvidan u omiten reemplazar las cosas que se acaban, desde el café hasta las hojas de la impresora.