Alumnos de Bacoachi serán reubicados en telesecundaria

CANANEA.- Tras las afectaciones registradas en la Escuela Primaria Ignacio Tato de Bacoachi, originadas por una lluvia registrada la semana pasada, los alumnos podrán volver a clases en el horario regular, ya que se utilizarán las aulas de la telesecundaria.



Arturo Campoy León, delegado regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Cananea, indicó que mientras se trabaja en la reparación del plantel, los alumnos utilizarán la telesecundaria.



"Por supuesto la obra llevará algún tiempo, en específico no lo sé, será el área de Infraestructura Escolar la quien lo determine, pero se decidió utilizar la telesecundaria como espacio, precisamente para que no se retrase (la entrada)", detalló.



El único ajuste que habrá para no afectar tampoco a los alumnos de la telesecundaria, precisó, es que los estudiantes de la primaria y secundaria tendrán horarios distintos para poder utilizar la misma instalación de forma provisional.



"Y además si hay necesidad de implementar alguna otra medida, aseguró, la misma Secretaría (de Educación y Cultura) se va a encargar, lo que sí es que no se va a retrasar la entrada y pues ya se está trabajando en la rehabilitación de la escuela".



Durante la intensa lluvia registrada la tarde del lunes 5 de agosto, la Escuela Primaria Ignacio Tato de Bacoachi, sufrió daños en estructura, hasta materiales, por lo que se estima que la restauración lleve varios meses.



"Pero en lo que nos compete salvaguardar el inicio de clases ya se intervino, se utilizarán las aulas de la telesecundaria y como te digo, si es necesario, implementar otro tipo de estrategia", reiteró.