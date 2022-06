Alumna guaymense es seleccionada para ir a la NASA

GUAYMAS, Sonora.- Rosaura Patricia Delgado Ortiz fue una de las 60 estudiantes en el mundo que fue seleccionada para acudir al Programa Internacional del Aire y el Espacio 2022, que se va a realizar en noviembre, en el Space Center and Rocket, de la NASA, en Alabama, Estados Unidos.

La guaymense, quien actualmente estudia la Licenciatura en Física en la Universidad de Guadalajara, al tener conocimiento de esta convocatoria, presentó un proyecto para mejorar la industria aeroespacial y resultó seleccionado entre los 60 mejores, para posteriormente pasar a la etapa de las entrevistas.

Los que me conocen saben que desde siempre he sido toda una nerd, lo que me ha llevado a estudiar licenciatura en Física e interesarme por el área aeroespacial...”, dijo.