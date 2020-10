Alteración de las emociones, un efecto de la pandemia en los niños

HERMOSILLO, Sonora.- La pandemia de coronavirus y el confinamiento provocarán alteraciones en las emociones de los niños, que se manifestarán con síntomas de ansiedad y en la conducta, advirtió Emmanuel Sarmiento Hernández, director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro.

Expuso que si bien no se espera que todos los niños desarrollen como tal un trastorno de salud mental, sí es muy posible que la mayoría de ellos tengan repercusiones en sus emociones.

“En todo el mundo se está reportando cómo algunos trastornos de ansiedad y depresivos se empiezan a hacer presentes en la población infantil, y no es para menos”, destacó el especialista.

Sarmiento Hernández participó este miércoles en el conversatorio virtual “El bienestar escolar y la salud mental”, organizado por la Dirección General de Salud Mental y Adicciones de Sonora.

El médico siquiatra señaló que desde el inicio de la epidemia en México, a finales de febrero, se pronosticó que la emergencia sanitaria vendría de la mano con otras dos fuertes crisis: La económica y la de salud mental.

Uno no sabía lo que venía porque veíamos la incertidumbre; si nos dicen una fecha, nos la metemos en la cabeza, nos guste o no, pero cuando nos dicen que vamos a contingencia y no sabemos cuándo termina, esta incertidumbre genera mucho estrés”, indicó.