Alistan pangas pescadores ribereños

GUAYMAS.- Aunque los pronósticos para los pescadores de ribera son menos favorecedores que para los de altamar y el precio se mantiene a la baja, los hombres de mar remozan las pangas para salir por el "oro rosado" el próximo 21 de septiembre.



El cooperativista Jesús Ríos Arce señaló que hoy en día se mantienen en la rehabilitación de pangas para después iniciar el pintado y colocación de motores y chinchorros, que continúan remendando en sus domicilios.



Apuntó que a pesar de que los resultados de los muestreos no fueron buenos, que el precio del camarón se mantiene en 150 pesos igual que el año pasado, y que en los primeros nueve días de pesca tendrán mareas muertas, tienen la esperanza de que será un buen ciclo.



"Tenemos la esperanza de que haya camarón porque cuando salimos al pescado hemos visto brincar camarón en la bahía, eso quiere decir que sí hay, pero vamos a esperar porque también el día que nos dieron es malo", externó.



El pescador del sector social de bahía, Félix Ricardo Chávez Fourcade, indicó que el hecho de haber inundado las cooperativas de mujeres, los ha llevado a perder fuerza ante autoridades y eso ha sido evidente en la elección de las fechas de salida.



"Antes teníamos buenos líderes en el sector ribereño, pero ahora hay puras mujeres, ellas no hacen nada, no pelean por nosotros y no conocen el tema, deben regresar esos espacios a los hombres. El año pasado y este, se eligieron fechas del inicio de la temporada en mareas muertas, eso nos perjudica", subrayó.



Del 30 de septiembre en adelante, dijo, hay pronósticos de mareas vivas, pero ese día saldrán los barcos y durante su desplazamiento en la bahía, sacarán el crustáceo a altamar, lo que nos reducirá las posibilidades de tener una buena temporada.