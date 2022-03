Alfonso Durazo: Simplificaremos regulaciones

HERMOSILLO.- En Sonora son necesarias las inversiones para la generación de más empleos, pero para ello se requieren facilitar los procedimientos a través de disminuir la sobrerregulación existente, esto a través de un proceso de acompañamiento con total transparencia con quienes se establezcan en la entidad, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal mencionó que la aspiración es que Sonora se coloque al nivel de estándares internacionales para que quien desee abrir una empresa no se enfrente a un complicado proceso, para lo cual se analizarán el número de trámites requeridos para establecer una inversión en el Estado.

El gobernador Durazo Montaño agregó que su gobierno será de puertas abiertas hacia la inversión y las gestiones empresariales, ya que la inversión es generadora de empleos en beneficio de las y los sonorenses.

Voy a garantizar un gobierno transparente, un gobierno honesto, limpiamente comprometido en apoyar las gestiones empresariales, y lo vamos hacer, lo he dicho en otras ocasiones: No bajo la lógica neoliberal de que el gobierno debe estar subordinado al capital. No. Lo vamos hacer bajo la lógica progresista de que la inversión genera empleo, y el empleo justamente remunerado es lo que permite sustentar una política de bienestar en el largo plazo”, señaló.