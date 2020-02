Alessio Butti trae el sazón italiano, con un toque sonorense

De vacaciones y sin hablar español, así llegó el chef Alessio Butti a Hermosillo y a pesar de que estaría aquí si acaso "unos siete meses" para luego irse a Inglaterra o Australia, ya pasaron 10 años desde su arribo en noviembre de 2009.

La primera cosa que me llamó la atención fue el clima, porque llegué en noviembre, salí de mi casa que estaba nevando había como -4°C, llegué aquí como en 24°C y se me hizo el paraíso, entonces pasé todo el mes de noviembre bien agusto, primeramente el clima y cuando llegó el calor de verdad, o sea mayo, ya estaba trabajando ya no me podía quejar mucho", comenta sobre sus primeros meses en la "Ciudad del Sol".