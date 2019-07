Alertan por uso de vaporizadores con droga en menores de edad

HERMOSILLO, Sonora.- En los estudiantes de secundaria de Sonora se ha detectado el uso de vaporizadores para mariguana, especialmente con la droga conocida como "wax", lo que se ha convertido en motivo de alerta.



Ante la situación que se ha encontrado en la ciudad, el director de la fundación Amor y Convicción, Omar Balderrama Figueroa, lanzó una alerta hacia los padres de familia, pues al menos un 40% de alumnos de ese nivel ya ha probado alguna droga legal o ilegal. De ellos, añadió, un 7% ya consumió el "wax", un extracto del cannabis.



"El año pasado no aparecía en el radar el ‘wax’, hoy ya apareció, esto es gracias a todos los que apoyan la legalización de la mariguana", aseguró.



El "wax" viene en diversas presentaciones de olor como son menta, canela o algún otro. La sustancia se coloca en un vaporizador electrónico que recibe corriente de a través de cables USB.



"Puedes estar fumando y no hueles mal, no te va a apestar la ropa, donde quieres puedes guardar ese cigarro electrónico que es el vaporizador", explicó.



De acuerdo con Balderrama Figueroa, el "vaps" o vaporizador es un puente que usa la industria de la mariguana para llegar a más jóvenes, por lo que padres de familia deben de estar atentos ante el uso de estos nuevos artefactos.

Frenan el "vaping" en San Francisco

Hace aproximadamente un mes San Francisco, California, se convirtió en la primera ciudad estadounidense en prohibir la venta y distribución de cigarrillos electrónicos y vaporizadores.



La medida, reportó The Guardian, es "en un esfuerzo por frenar el aumento del "vaping" (es decir, el uso de vaporizadores) en jóvenes".



Según medios de EU, en aquel país ha disminuido el consumo de cigarros tradicionales entre los jóvenes, pero a su vez el uso de nicotina ha tenido impulso en los menores de 21 años desde que se popularizaron los vaporizadores.