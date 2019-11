Alertan por presunto agresor sexual en transporte público

HERMOSILLO, Sonora.- Dentro de las líneas de transporte urbano en Hermosillo hay un acosador que fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó una de las víctimas.

La mujer estudiante universitaria denunció a través de su red social que el pasado martes abordó la línea 11, no pasaron ni 5 minutos cuando sintió que alguien le rompió la parte trasera del pantalón.

La testigo que prefirió omitir su nombre por seguridad comentó que sintió algo helado lo que fue algo anormal y colocó su manos en la región de los glúteos, ahí se percató que el pantalón estaba rasgado.

"En el momento de sentir el empujón de la persona en la espalda, después sentí lo helado entonces fue ahí cuando me moví, me cheque y ya me di cuenta de lo que había pasado, por instinto lo que hice fue voltear y preguntar quien me había roto el pantalón", relató.

Había dos hombres tras de ella, uno no volteó y el otro negó que hubiera sido, mostrando sus manos en señal que no portaba nada.

"Lo que hice fue decir más fuerte que alguien me acababa de romper el pantalón con una navaja, y pues después de ver que nadie dijo nada, nadie hizo nada, lo que hice yo fue pedir la parada", contó.

En el momento nadie le dio apoyo, dijo, nadie le preguntó que estaba pasando, pidió a las autoridades que haya un protocolo de seguridad dentro de las unidades de transporte urbano cuando un usuario exclame auxilio.

Al siguiente día, indicó, con el apoyo de sus padres y hermanas le tomaron la denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado a interponer una denuncia.

"El Ministerio Público, el señor que me atendió, me dijo que era el noveno caso de los que presentaban en las últimas dos semanas, yo era la novena y apenas un día anterior, el día lunes le tocó el caso de una muchacha con una historia muy similar", manifestó.

La denunciante señaló que nunca había pasado una experiencia similar y desde que pasó el incidente evita tomar el camión.