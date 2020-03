Alertan por entrada de frente frío número 44 a Sonora

HERMOSILLO, Sonora.-La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que de acuerdo con la información de los Servicios Meteorológicos de México y los Estados Unidos, se espera que este martes por la noche, ingrese el frente frío No. 44 por el noroeste de Sonora y un vórtice de núcleo frío, generando la presencia de lluvias dispersas e intermitentes en la entidad.

Ambos interaccionando con la humedad que produce la corriente en chorro polar y el río atmosférico generando la presencia de lluvias dispersas e intermitentes de 5 a 25 litros de agua por metro cuadrado, noroeste, norte, noreste, oriente y centro, de miércoles a viernes, principalmente el día jueves, provocando ambiente de fresco a frío, con potencial de agua nieve o nieve, en las partes altas de la sierra en las regiones norte y noreste, rachas fuertes de viento, que podrían ser superiores a los 50 km/h y oleaje elevado en costas de la región, donde podrían alcanzar velocidades de 60 a 70 km/h.

Por lo anterior, la CEPC de común acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua, emiten aviso preventivo Meteorológico, por lluvias los días miércoles a viernes, principalmente el jueves con descenso de temperaturas, durante los días jueves a domingo, en especial para las regiones, norte, noreste, oriente y centro, con especial atención para los municipios de Agua Prieta, Aconchi, Altar, Átil, Arizpe, Arivechi, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bacerac, Bavispe, Bacadehuachi, Benjamín Hill, Caborca, Cananea.

Así también en Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huepac, Ímuris, Magdalena, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari, Nogales, Oquitoa, Pitiquito, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, Santa Ana, San Luís Río Colorado, Santa Cruz, Saric, Tubutama, Tepache, Trincheras, Villa Hidalgo y Yécora.

Dichos sistemas, durante los días jueves a domingo, mantendrán un ambiente de fresco a frío sobre las regiones centro y noroeste, y frío en las regiones, norte, noreste y oriente de la entidad.

Con la información actual, se espera que las temperaturas de 2 a 6 centígrados o menores podrían registrarse en las regiones fronteriza con Arizona y zonas serrana del Estado, durante los días jueves a domingo y en los municipios de la frontera con Chihuahua, se espera que se registren temperaturas mínimas hasta de 2 a 4 centígrados; en los municipios de la región central de 6 a 12 centígrados y en el sur de 8 a 14 centígrados.

La Secretaría de Marina, recomienda que extremen precauciones todas las embarcaciones en las costas de Sonora, exhortando que se atiendan las recomendaciones de las capitanías de puerto, sobre las restricciones a la navegación que se emitan.

Se debe de extremar los cuidados con el uso de los equipos de gas L.P., braseros, anafres en el interior de los domicilios y comentó que en caso de cualquier incidente solicitar apoyo a su Unidad Municipal de Protección Civil.

Ante este escenario de vientos fuertes y posible ambiente frío, la CEPC emite el presente aviso preventivo a la población en general, principalmente a quienes habitan regiones consideradas de alto riesgo, y se reitera el extremar precauciones y atender las siguientes recomendaciones adicionales a las que dispongan las autoridades locales:

• Permanecer informados a través de los medios de comunicación sobre las condiciones meteorológicas dominantes en sus lugares de residencia o de los sitios que pretenda visitar.

• Conocer la ubicación de refugios temporales y acudir a ellos en caso necesario o de acuerdo a las indicaciones de Protección Civil.

• Abríguese lo suficiente, preferentemente usando la técnica de cebolla (vestirse por capas) que permite que el aire circule libremente alrededor de su cuerpo, manteniéndolo seco y atrapando el calor.

• Proteja rostro, cabeza, manos y orejas; al salir de un lugar caliente debes cubrirte boca y nariz para evitar aspirar el aire frío, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el sistema respiratorio.

• No utilice doble media o calcetín ya que esto bloquea la circulación, en su caso utilizar calcetines de lana.

• En los días extremadamente fríos y/o con vientos fuertes, limite la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas al aire frío pueden producir hipotermia y en casos extremos congelación.

• Protéjase de la radiación solar con bloqueadores solares, asimismo, usar protectores labiales y cremas hidratantes para la piel, para evitar resequedad por la presencia de ambiente frío y seco.

• Aliméntese sanamente en invierno procurando ingerir una mayor cantidad de calorías, vitaminas, líquidos (de preferencia tibios), frutas y nueces, manteniendo sus horarios de alimentación.

• Mantenga una ventilación adecuada en caso de usar algún calefactor, horno, chimenea o calentones, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, no encender anafres o braseros dentro de lugares cerrados o con mala ventilación, procure que los niños no se acerquen para evitar accidentes.

• Al utilizar calefacciones con líquidos inflamables hágalo con precaución, para evitar accidentes por quemaduras o intoxicaciones, procure contar con una ventilación adecuada.

• No permanezca por periodos prolongados de tiempo dentro de un vehículo encendido sin ventilación natural y sin estar en movimiento ya que podrían inhalar monóxido de carbono.

• Mantenga las persianas y cortinas abiertas durante el día para permitir el ingreso de los rayos solares y ciérrelas al atardecer para conservar el calor.

• Evite conducir o transitar por carreteras resbaladizas ante la presencia de nieve, aguanieve o congelamiento de estas, si lo hace, respete las señales y notificaciones que las autoridades indiquen y procure extremar precauciones.

• Proteja a sus mascotas, ganado y plantas, ya que estas también son susceptibles al frío.

• En caso de que su vivienda se encuentre en peligro ante las bajas temperaturas o efectos de la temporada invernal, mantenga ubicados los refugios temporales y/o acuda a su Unidad de Protección Civil más cercana, ante la presencia de algún fenómeno meteorológico intenso.

• Atender señalamientos de tránsito al conducir en zonas de niebla y nieve, asegurándose de tener en buenas condiciones su vehículo.

• Establecer medidas de protección para la ganadería y la agricultura en zonas rurales.

• Así mismo, se informa que para cualquier eventualidad, estarán a disposición de la población, las 24 horas, los teléfonos de emergencia de su comunidad (9-1-1), así como los números gratuitos 01-800-277-22-22 y 119 telcel, del Centro Estatal de Comunicaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil.