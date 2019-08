Alertan por derrumbes tramo Nacozari-Cumpas

NACOZARI DE GARCÍA.-Luego de las lluvias que se han suscitado en Sonora y en esta región, los conductores deben circular con mucha precaución en las carreteras, principalmente donde se presentan derrumbes.



Julián Camacho Alarcón, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, advirtió ayer que en los 15 kilómetros desde la salida Sur de Nacozari de García, se presenta el desprendimiento de piedras de los cerros que caen sobre el tramo Nacozari-Cumpas.

En dicho tramo carretero existe ese riesgo latente, agregó, a pesar de no registrarse una precipitación.



Camacho Alarcón explicó que la situación es generada por la humedad que mantienen los cerros tras las lluvias en el área conocida como "El Cajón", debido a los cerros laterales que envuelven los 15 kilómetros.



"Aunque no llueva, o llovió otro día, la piedra revienta y es cuando caen sobre la carretera, pero ayer mismo (el jueves pasado) se limpió todo", dijo.



El jueves pasado se presentó la caída nuevamente de unas piedras que bloquearon el carril Sur, abundó, para despejarlo fue necesario utilizar maquinaria pesada.



Por ello recomendó a los conductores evitar viajar por el tramo carretero Nacozari de García-Cumpas cuando se registren lluvias, ya que el peligro aumenta.



"Hay veces que entramos a El Cajón, no hay nada, hasta el lugar (donde se reportó un derrumbe) y cuando nos regresamos más atrás ya se nos hizo otro derrumbe", mencionó el funcionario de Protección Civil.



En esa zona se han registrado accidentes, aunque no de gravedad, de conductores que al ver el derrumbe no alcanzan a frenar a tiempo e impactan contra las piedras sobre la carretera federal.