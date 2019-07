Alerta sobre caza ilegal de venado cola blanca

MASIACA, Navojoa.- La caza furtiva del venado cola blanca en la comunidad de Masiaca y sus alrededores ha puesto en peligro a la especie, denunció Miguel García, comisariado de bienes comunales de la localidad.



Toda la vida ha sido para nosotros este problema y sentimos la impotencia porque hemos solicitado apoyos forestales para el venado cola blanca", abundó, "aquí vienen cazadores de todas partes, en el tiempo de cacería hay miles y miles de gentes en todos las veredas".

Lamentó que la venta ilegal de permisos para la caza predomina no sólo en la comunidad de Masiaca, sino que también en Las Bocas y poblados aledaños.



"Viene gente de Sinaloa, de Los Mochis, Guasave y Culiacán que son los que más vienen, extranjeros también", añadió "y parece que ya están marcados los dominios hasta de quien expide los permisos".



Aunque no tiene un registro de la cantidad de población de venados cola blanca que existe en su territorio, dijo que de manera visual han notado la disminución de animales.



"Antes por donde quiera se miraban y ahorita ya de plano no se miran (los venados)", enfatizó, "este año invitamos a policías municipales para que nos ayudaran a preguntar a los cazadores por sus permisos, pero se negaron a hacerlo".



El comisariado exhortó a los tres niveles de gobierno para que realicen una investigación a fondo y solucionen el problema.



"Nosotros queremos que se haga una investigación a fondo y que den con el culpable sea quien sea, pero de alguna manera el gobierno intervenga en esto porque están acabándose todo lo que es de nosotros", manifestó.